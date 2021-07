Webcam FHD per DAD e streaming a soli 11 euro

Anche oggi non manca un nostro consiglio per una buona webcam. Tuttavia, quella che vi suggeriamo oggi, è una telecamera dal rapporto qualità/prezzo semplicemente incredibile. Si tratta della Doosl Web Camera 1080p, una periferica dalla scheda tecnica interessante ed un prezzo davvero basso.

Webcam Doosl Web Camera 1080p: caratteristiche tecniche

Partiamo dal sensore, fulcro di ogni webcam. In questo caso troviamo un ottimo obiettivo da 2 Megapixel in grado di riprendere immagini in Full HD (1080p) con una frequenza di 30 fps. Non manca la funzione di correzione automatica del bilanciamento, manuale invece la messa a fuoco. Buono l’angolo di visione di 90 gradi che permette una ripresa più ampia rispetto alle tradizionali webcam. Senza dubbio un vantaggio in caso di riunioni o per la DAD. Presente il microfono incorporato con cancellazione del rumore, che garantisce conversazioni chiare e cristalline anche in ambienti mediamente disturbati. La configurazione è assolutamente semplice e immediata grazie alla funzione plug and play. Basta inserire il cavo USB in una qualsiasi porta del computer e la telecamera sarà pronta all’uso.

La funzione plug and play, inoltre, fornisce la compatibilità praticamente con qualsiasi sistema operativo come Windows, Mac OS, Linux e perfino Android. Naturalmente è possibile utilizzare la maggior parte dei software per videochiamate e videoconferenze come Skype, Team, Zoom, FaceTime o Google Meet. Tuttavia, interessante è l’ottimizzazione per applicazioni come OBS e XSplit. Questa permette di migliorare le prestazioni per condividere le proprie sessioni di gioco o condurre dirette su Twitch, YouTube o Facebook Live.

Grazie ad un’offerta lampo, solo per poche ore la webcam è acquistabile su Amazon a soli 11 euro, con uno sconto di ben il 45% sul prezzo di listino.