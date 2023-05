SSD 1 TB a soli 42€: metti il turbo al tuo PC

Un’unità SSD da 1 TB di tipo M.2 NVMe PCIe 3.0 al prezzo minimo su Amazon: è quella di Vansuny, proposta oggi in sconto su Amazon grazie a un’offerta che strizza l’occhio a chi è intenzionato a eseguire un upgrade hardware del proprio PC o ad assemblarne uno nuovo. Passiamo in rassegna tutti i dettagli della promozione, così da capire perché conviene non lasciarsela sfuggire.

La SSD da 1 TB per il tuo PC è questa (offerta)

A livello di prestazioni, è in grado di arrivare a una velocità di 2.100 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura (fino a 1.600 MB/s in scrittura), di gran lunga superiore rispetto a quanto garantito dagli hard disk tradizionali e dalle alternative SATA. I tempi di attesa durante l’avvio del computer o l’elaborazione dei contenuti risulteranno significativamente ridotti. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Segnaliamo dunque su queste pagine l’opportunità che permette di acquistare la SSD da 1 TB del marchio Vansuny al prezzo finale di soli 42,99 euro, grazie allo sconto Amazon applicato in automatico.

Se effettui subito l’ordine, riceverà l’unità direttamente a casa domani, grazie alla spedizione gratuita con disponibilità immediata garantita dall’e-commerce. Cosa stai aspettando?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.