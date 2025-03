SSD 1 TB al MINIMO STORICO: l'affare è Crucial P3 Plus

Segnaliamo il prezzo minimo storico su Amazon per l’unità SSD da 1 TB della gamma Crucial P3 Plus. Fa parte della Festa delle Offerte di Primavera in corso sull’e-commerce. A testimoniare che si tratti di un vero e proprio affare sono anche le oltre 43.000 recensioni pubblicate dai clienti, con un voto medio assegnato pari a 4,7/5.

Crucial P3 Plus: SSD 1 TB in sconto su Amazon

È l’ideale per un upgrade hardware del computer in uso o per assemblarne uno nuovo. Le prestazioni sono di fascia alta con una velocità fino a 5.000 MB/s durante la lettura e fino a 4.200 MB/s in scrittura, grazie all’impiego della tecnol0gia NVMe di quarta generazione. La progettazione è stata curata da Micron, leader del settore, con il sistema Advanced 3D NAND. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

L’unità SSD da 1 TB della gamma Crucial P3 Plus è in promozione al suo minimo storico: acquistala a soli 71,99 euro. Ci sono anche le versioni da 500 GB a 44,86 euro e da 4 TB a 237,99 euro se hai bisogno di meno o più spazio. La disponibilità è immediata (ma limitata), vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Se la ordini subito arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.

Sei alla ricerca di sconti imperdibili? Fai un salto sull’e-commerce, dove fino a lunedì 31 marzo potrai approfittare della Festa delle Offerte di Primavera, aperta a tutti e senza bisogno di abbonamenti. Ci sono prodotti a prezzi vantaggiosi in ogni categoria, dalle ultime novità in campo informatico agli strumenti per il fai-da-te, passando per l’elettronica di consumo e i videogiochi più in voga, senza dimenticare gli articoli per la casa e per la smart home.