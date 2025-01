SSD 1 TB: MSI SPATIUM M460 al MINIMO STORICO su Amazon

Perfetta per assemblare un nuovo PC e per l’upgrade hardware di quello in uso, l’unità SSD da 1 TB della gamma MSI SPATIUM M460 è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Le prestazioni sono da top di gamma, con la velocità fino a 5.000 MB/s in fase di lettura e fino a 4.500 MB/s in scrittura. Il fattore di forma è quello standard M.2 2280. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta dell’e-commerce.

SSD da 1 TB: l’offerta su MSI SPATIUM M460

Il funzionamento si basa sulla tecnologia PCIe 4.0 di ultima generazione, così da permettere un trasferimento rapido dei dati, riducendo i tempi di attesa sia con le applicazioni della produttività che durante il gaming. Integra funzionalit di sicurezza e per la correzione degli errori, estendendo la resistenza e la longevità della memoria flash NAND: tra queste ci sono TRIM che elabora le informazioni non necessarie estendendo il ciclo vitale, S.M.A.R.T. che monitora lo stato di salute del disco, ECC che mantiene intatti i file importanti e la protezione E2E per una stabilità senza compromessi. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi in merito a specifiche tecniche e caratteristiche nella pagina dedicata alla promozione.

L'unità SSD da 1 TB della gamma MSI SPATIUM M460

considerando le prestazioni offerte e le funzionalità integrate.