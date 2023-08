SSD 1 TB Samsung: un AFFARE con il 48% di sconto

Le prestazioni elevate e l’affidabilità al top di un brand leader del mercato si fondono nella SSD da 1 TB della gamma Samsung 980, proposta oggi con uno sconto del 48% su Amazon. È la scelta consigliata a chi sta allestendo un nuovo computer o desidera eseguire un upgrade hardware di quello in uso, grazie a caratteristiche come il controllo termico efficiente favorito dal rivestimento in nichel e dall’impiego della tecnologia Dynamic Thermal Guard.

Samsung 980, SSD NVMe da 1 TB quasi a metà prezzo

Come già anticipato, le performance sono da top di gamma assoluto, adatte per chi non accetta compromessi. Si arriva infatti a una velocità di 3.500 mAh nel trasferimento dati in fase di lettura, mentre in scrittura la soglia è di 3.000 MB/s. I tempi di attesa sono così azzerati durante l’avvio, l’elaborazione dei contenuti e le sessioni di gaming. Con fattore di forma M.2, interfaccia NVMe e tecnologia PCIe 3.0, è compatibile con tutti i dispositivi basati su questo standard. Tra le altre caratteristiche in dotazione, il sistema Intelligent Turbowrite, il design design DRAM-less e la modalità Full Power Mode. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

In questo momento, l’unità SSD da 1 TB della serie Samsung 980 è in vendita su Amazon al prezzo finale di 67 euro invece di 130 euro come da listino. Grazie allo sconto del 48% è un’occasione da cogliere al volo. Le oltre 18.100 recensioni positive, con un voto medio pari a 4,8/5 stelle, pubblicate da chi ha già avuto modo di metterla alla prova, ne testimoniano la qualità e l’affidabilità.

Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita con disponibilità immediata e consegna a domicilio in pochi giorni. Scegliendo di effettuare subito l’acquisto si è certi di riceverla già entro la prossima settimana.

