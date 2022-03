SSD 1TB Samsung 980 a meno di 100€ su Amazon: che offerta!

L‘SSD Samsung 980 da 1TB è tornato disponibile in offerta su Amazon al prezzo eccezionale di 99€! Grazie ad uno sconto del 12% applicato sul costo di listino, ti porti a casa un’unità a stato solido efficiente, veloce e soprattutto molto capiente. La scelta perfetta per ottimizzare le prestazioni del tuo PC, che sia per il gaming o per il lavoro.

SSD Samsung 980 1TB: prestazioni e caratteristiche tecniche

Il disco a stato solido 980 di Samsung sfrutta tutti i vantaggi dell’interfaccia PCIe 3.0 e ti assicura la velocità garantita dalle unità NVMe. Questo SSD ha velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente fino a 3500 MB al secondo e 3000 MB al secondo. La tecnologia Intelligent Turbo Write permette infatti di mantenere massime velocità di scrittura per un lungo periodo.

Molto importante la presenza del Samsung Magician Software che ti permette di gestire il tuo drive sfruttando una serie di strumenti utili per ricevere sempre gli ultimi aggiornamenti e monitorarne le condizioni. Puoi scegliere di attivare quando vuoi la modalità Full Power per portare l’SSD al massimo delle prestazioni, utile per il lavoro su file enormi e per divertirti con giochi di ultima generazione. Potrai passare alla modalità normale quando vorrai, specialmente se utilizzi il PC per attività più leggere.

Non preoccuparti del surriscaldamento: l’avanzato algoritmo di controllo termico firmato Samsung gestisce il calore in modo autonomo per offrirti sempre prestazioni durature e affidabili. La temperatura del SSD viene mantenuta infatti a livelli ottimali sul lungo periodo grazie alla tecnologia Dynamic Thermal Guard.

Non ti rimane dunque che approfittare di questa offerta eccezionale prima che finisca. L’SSD Samsung 980 NVMe da 1TB può essere tuo al prezzo incredibile di 99€. Venduto e spedito da Amazon, lo riceverai a casa nel giro di 24 ore se sei abbonato al Prime.

