SSD 2 TB per PC e PS5: l'offerta a tempo per Lexar NM790

È in corso su Amazon l’offerta a tempo che propone l’unità SSD da 2 TB della gamma Lexar NM790 al suo prezzo minimo storico. Compatibile sia con i PC desktop e laptop che con la console PS5 per l’archiviazione dei giochi, integra tecnologie avanzate come Host Memory Buffer e NVMe 1.4, senza dimenticare il controller da 12 nm e il consumo energetico ridotto.

Lexar NM790, SSD da 2 TB: l’offerta di Amazon

Le prestazioni sono senza compromessi, potendo raggiungere la velocità di 7.400 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura e i 6.500 MB/s in scrittura, così da ridurre al minimo le attese durante qualsiasi attività: l’avvio, il salvataggio dei file, il caricamento dei contenuti e l’elaborazione. Il form factor è M.2 2280, l’interfaccia di connessione PCIe Gen4x4. Scopri di più nella descrizione completa.

Grazie allo sconto applicato in automatico (non servono coupon) hai la possibilità di acquistare l’unità SSD da 2 TB della gamma LExar NM790 al prezzo finale di soli 124 euro, il minimo storico da quando è in vendita. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro, se sei interessato di consigliamo dunque di approfittarne ora.

La disponibilità è immediata e puoi contare anche sulla consegna gratis in un paio di giorni se la ordini subito. Amazon si occupa direttamente della spedizione attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Infine, ti segnaliamo che il voto medio assegnato dalle oltre 1.500 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce è molto alto, quasi un perfect score: 4,8/5.