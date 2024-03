SSD 2 TB: lo sconto Amazon su Lexar NM610PRO

Sei alle prese con l’upgrade hardware del tuo PC oppure ne stai assemblando uno nuovo? Hai bisogno di più spazio in cui archiviare i tuoi file? In ogni caso, ti segnaliamo lo sconto interessante su Amazon per l’unità SSD da 2 TB della gamma Lexar NM610PRO, proposta oggi a un prezzo conveniente, il più basso tra quelli registrati nell’ultimo periodo. È adatta a tutti i sistemi desktop, ma anche ai notebook. Inoltre, il produttore offre tre anni di assistenza limitata.

Lexar NM610PRO, SSD da 2 TB: approfitta dello sconto

Il fattore di forma è quello standard M.2 2280 e, grazie alla tecnologia impiegata (PCIe Gen 3×4), può arrivare alla velocità di 3.300 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura e a 2.600 MB/s in scrittura. In questo modo, le attese sono ridotte in modo importante durante l’avvio o l’elaborazione. Ancora, si può contare sui rigorosi test a cui è stata sottoposta che ne certificano la resistenza agli urti accidentali e alle vibrazioni. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alle informazioni riportate nella scheda completa.

Grazie allo sconto di oggi, applicato in automatico, puoi acquistare l’unità SSD da 2 TB della gamma Lexar NM610PRO al prezzo di soli 103 euro. Non serve attivare coupon né applicare codici promozionali: è tutto pronto per metterla nel carrello e cogliere l’occasione.

L’articolo è spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata in un solo giorno a chi decide di effettuare subito l’ordine. Vale infine la pena segnalare il voto medio molto alto (4,5/5 stelle) assegnato dalle oltre 1.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce.