La SSD Teclast da 256 GB oggi costa solo 19 euro

Non ci sono solo tablet e notebook, nel catalogo di Teclast, ma anche unità per lo storage: oggi segnaliamo la SSD da 256 GB della linea A810 proposta in sconto su Amazon. Per approfittare dell’offerta non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato e metterla nel carrello per completare l’ordine.

Teclast A810: SSD da 256 GB in offerta

Per quanto riguarda il design, il fattore di forma è quello da 2,5 pollici. Il funzionamento si basa invece sulla tecnologia 3D NAND e sullo standard SATA III, per garantire prestazioni fino alla velocità di 550 MB/s in fase di lettura (490 MB/s in scrittura). La progettazione curata nei minimi dettagli garantisce la resistenza a sollecitazioni e sbalzi termici. Per saperne di più a proposito di specifiche e compatibilità consultare la descrizione completa.

La promozione in corso oggi su Amazon permette di acquistare la SSD da 256 GB della gamma Teclast A810 al prezzo finale di 19,79 euro semplicemente attivando il coupon dedicato. Si tratta del prezzo minimo storico per l’unità.

I clienti con abbonamento Prime attivo possono inoltre contare sulla disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.