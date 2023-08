SSD 2TB universale in offerta Amazon: la paghi pochissimo

Hai mai desiderato un’espansione di archiviazione che offra una velocità sorprendente e una portabilità senza pari? Bene, la tua ricerca è finita. L’offerta che stavi aspettando è finalmente arrivata: un’unità SSD portatile da 2TB in offerta su Amazon a soli 88 euro. Questo incredibile affare ti permette di avere un’archiviazione affidabile e ultra veloce a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

SSD portatile 2TB in offerta: la usi anche con lo smartphone

Se sei stanco di aspettare che i tuoi file si trasferiscano a velocità da bradipo, questa unità SSD esterna è la soluzione ideale per te. Dotata dell’interfaccia USB 3.2 Gen 2, questa SSD raggiunge velocità di lettura fino a 500 MB/s e velocità di scrittura fino a 450 MB/s. Questo significa che i trasferimenti dei dati avverranno a una velocità che ti lascerà a bocca aperta, ideale per spostare video 4K, foto ad alta risoluzione, giochi e molto altro ancora.

Ma questa SSD non è solo veloce, è anche incredibilmente compatta. Con dimensioni di soli 100 x 29,4 x 9 mm (lunghezza x larghezza x spessore) e un peso di appena 30 grammi, puoi portarla ovunque con te senza alcun ingombro. Mettila in tasca o nella borsa e avrai sempre a portata di mano la tua archiviazione portatile.

Oltre alla portabilità, questa SSD è progettata per la durata. L’alloggiamento in alluminio resistente agli urti, combinato con un telaio interno rinforzato, la rende più resistente agli urti e agli urti accidentali. Non dovrai preoccuparti dei danni mentre sei in movimento.

La compatibilità è un altro punto forte di questa SSD. Viene fornita con un cavo USB 3.1 di tipo C a A e un cavo USB 3.1 di tipo C a C (adattatore), che la rende adatta per laptop, desktop, tablet, smartphone e altri dispositivi. Indipendentemente dal dispositivo che possiedi, questa SSD è pronta per essere utilizzata.

Insomma, se sei alla ricerca di una soluzione di archiviazione esterna rapida, affidabile e compatta, questa SSD da 2TB è ciò che stavi cercando. E con l’offerta attuale su Amazon, puoi portarla a casa a soli 88 euro invece di pagarne il prezzo pieno. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di archiviazione a un prezzo così conveniente.

