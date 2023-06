SSD da 512 GB a soli 23,99 euro: acquistala ora

La compatibilità con lo standard SATA III e la velocità fino a 550 MB/s in lettura (e 450 MB/s in scrittura) fanno della SSD da 512 GB di Bliksem un’opzione da considerare per chi desidera effettuare l’upgrade hardware del proprio PC oppure assemblarne uno nuovo, soprattutto considerando il suo prezzo: è in vendita su Amazon a soli 23,99 euro, una spesa davvero contenuta, considerando le sue caratteristiche.

Affare Amazon: prezzo stracciato per questa SSD

A testimonianza della sua qualità e affidabilità ci sono centinaia di recensioni positive già pubblicate da chi ha avuto modo di metterla alla prova, con una media voto pari a 4,3/5 stelle. Le prestazioni elevate sono garantite dall’integrazione di un chip con tecnologia NAND 3D. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Come scritto in apertura, la SSD da 512 di Bliksem può essere acquistata oggi su Amazon al prezzo finale di soli 32,99 euro, con spedizione gratuita e immediata per chi dispone di un abbonamento Prime attivo. In alternativa è possibile iniziare subito il mese di prova a costo zero.

Il produttore garantisce la compatibilità con tutti i sistemi operativi più utilizzati: Windows, macOS, Linux. La spedizione avviene all’interno di una confezione in cartone con imballaggio per proteggerne l’integrità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.