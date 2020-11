Alla ricerca di una SSD tra gli sconti del Black Friday? L’unità NVMe PCIe da 500 GB della linea Crucial P2 (M.2 2280) è proposta al prezzo di soli 58,49 euro, il più basso di sempre su Amazon. Comprandola oggi la si riceve direttamente a casa senza aspettare e con spedizione gratuita.

Crucial P2: la SSD NVMe da 500 GB al prezzo più basso di sempre

Dalla scheda delle specifiche tecniche si apprende che arriva alla velocità di 2.400 MB/s in fase di lettura e a 1.900 MB/s in scrittura per un trasferimento dati in grado di ridurre al minimo i tempi di avvio e quelli di attesa durante il caricamento, il salvataggio e l’elaborazione dei contenuti.

La SSD NVMe Crucial P2 (modello CT500P2SSD8) è una scelta consigliata a chi sta pensando a un upgrade del proprio computer: al prezzo di soli 58,49 euro è difficile trovare di meglio in quanto a capacità, prestazioni e affidabilità. Non è che una delle tante offerte proposte su Amazon in questa vigilia di Black Friday.