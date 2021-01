Alla ricerca di una SSD da 240 GB? Qui segnaliamo oggi il modello Crucial BX500 con form factor da 2,5 pollici e interfaccia SATA acquistabile in queste ore su eBay a 33,50 euro e su Amazon a 30,99 euro. Entrambi gli store propongono uno sconto, anche se di entità differente.

Crucial BX500 da 240 GB: le offerte di eBay e Amazon

Queste le prestazioni garantite: velocità fino a 540 MB/s in fase di lettura e fino a 500 MB/s in scrittura. Specifiche che rendono l’unità adatta all’integrazione in un computer destinato all’utilizzo quotidiano in ambito professionale, riducendo i tempi di avvio così come quelli di salvataggio, caricamento o elaborazione dei file.

La SSD da 240 GB della serie Crucial BX500 oggi è proposta in offerta su eBay e in sconto su Amazon: ognuno scelga lo store che preferisce, in base alle proprie abitudini. Il risultato non cambia: si avrà a disposizione un’unità capiente, veloce e affidabile per eseguire l’upgrade hardware del computer o per assemblarne uno nuovo.

