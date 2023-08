SSD Crucial BX500 da 1TB al prezzo più basso di SEMPRE: solo 48€

Se siete stanchi della lentezza con cui si avvia il vostro computer o del tempo necessario per caricare i vostri file, anche i meno pesanti, abbiamo la soluzione perfetta per voi! L’unità SSD esterna Crucial BX500 è un accessorio tecnologico da acquistare immediatamente per rinnovare il vostro computer e godere di prestazioni turbo con una spesa piccola piccola. Oggi, infatti, potete ottenere questo miracolo tecnologico a un prezzo sconvolgente: solo 48 euro su Amazon per la versione da 1TB!

Crucial BX500 da 1TB: caratteristiche principali

L’ottima qualità di questo dispositivo si può si intuire dalle sue performance grazie a una velocità di 560 MB/s nel trasferimento dei dati in lettura e a 500 MB/s durante la fase di scrittura. Stiamo comunque parlando di un SSD con form factor da 2,5 pollici con interfaccia di connessione SATA e per di più di fascia medio-bassa, quindi potete capire bene quanto siano ottimi i dati sulla velocità. Tra gli altri punti di forza spicca la tecnologia Micron 3D NAND considerata la migliore tecnologia di memoria e di archiviazione da 40 anni.

Se avete bisogno di un upgrade per il vostro computer e volete un’affidabile unità SSD esterna, non cercate oltre. La Crucial BX500 è l’opzione perfetta per migliorare le prestazioni del vostro PC e dire addio a tempi di attesa infiniti. E adesso, con un prezzo mozzafiato di soli 48 euro su Amazon, non c’è davvero motivo di esitare. Fatevi un favore e date una spinta di velocità al vostro computer.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.