SSD Crucial da 2 TB (PCIe Gen4) a meno di metà prezzo: -63%

In questo momento, l’unità SSD da 2 TB della gamma Crucial P3 Plus è proposta a prezzo stracciato su Amazon. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, considerando le sue caratteristiche e l’affidabilità del brand, grazie allo sconto del 63% sul listino. L’articolo è venduto e spedito direttamente dall’e-commerce, con la consegna garantita in un solo giorno.

Crucial P3 Plus: SSD da 2 TB a prezzo stracciato

Le specifiche tecniche sono da top di gamma: fino a 5.000 MB/s di velocità in fase di lettura e a 4.200 MB/s in scrittura, grazie alla tecnologia NVMe (PCIe Gen4) e al sistema Advanced 3D NAND di Micron. Il form factor è quello standard M.2. Risulta dunque adatta agli impieghi in cui occorrono prestazioni elevate come la produttività, l’elaborazione dei contenuti e il gaming. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

È l’ideale per eseguire un upgrade hardware del computer in uso (notebook o desktop) così come per assemblarne uno nuovo. In questo momento, la promozione in corso sulla SSD da 2 TB della gamma Crucial P3 Plus, permette di acquistarla al prezzo finale di soli 92,60 euro grazie allo sconto del 63% sul listini proposto oggi dall’e-commerce.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Scegliendo di approfittarne ed effettuando subito l’ordine, l’unità arriverà a casa già entro domani. Le oltre 7.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di mettere alla prova la serie, con un voto medio pari a 4,7/5 stelle, sono una testimonianza della sua qualità e affidabilità.

