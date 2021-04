SSD Crucial MX500 1TB a meno di 100 euro su Amazon

Se avete necessità di grande spazio di archiviazione, ma non volete rinunciare alle prestazioni dei dischi allo stato solido, abbiamo una soluzione per voi. Stiamo parlando dell’SSD Crucial MX500 nel taglio da 1TB, uno dei prodotti di maggior successo negli ultimi anni per prestazioni e affidabilità.

SSD Crucial MX500: caratteristiche tecniche

Crucial è un marchio di Micron, leader mondiale nel settore delle memorie. Sfrutta infatti moduli TLC (Triple Level Cell) 3D NAND, abbinate ad una cache DRAM. Quest’ultima garantisce coerenza prestazionale, fornendo velocità costanti a prescindere dal carico di lavoro e dallo spazio impegnato su disco. Le velocità di lettura e scrittura arrivano rispettivamente a 560 MB/s e 510MB/s con qualsiasi tipo di file. Si tratta di uno dei prodotti più performanti della categoria SATA III. Il taglio da 1TB inoltre garantisce sufficiente spazio per archiviare qualsiasi cosa, dai semplici documenti ai videogiochi più impegnativi, con un buon margine di miglioramento per questi ultimi nei caricamenti.

Tra le feature più importanti, va menzionata sicuramente la protezione contro l’interruzione di corrente. Questa permette di preservare tutto il lavoro svolto qualora l’alimentazione dovesse essere improvvisamente interrotta. Non manca la crittografia dei dati AES 256 bit, la quale protegge i dati in caso attacco hacker. Chiude la suite di Crucial, molto utile per la gestione dello spazio, la pulizia del disco e soprattutto il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo disco. Ciliegina sulla torta, una garanzia di ben 5 anni offerti direttamente dal produttore.

Grazie alle offerte del giorno, l’MX500 nel taglio da 1TB è acquistabile su Amazon per soli 98 euro con uno sconto del 18% sul prezzo di listino.