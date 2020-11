Ampia capacità di storage e prestazioni senza compromessi per la SSD da 500 GB della linea Crucial MX500 oggi proposta su Amazon in sconto del 18% sul prezzo di listino. Un’unità che arriva a 560 MB/s di velocità nel trasferimento dati in fase di lettura e a 510 MB/s in scrittura.

Crucial MX500: la SSD da 500 GB in offerta su Amazon

Una buona scelta per chi è alla ricerca di una soluzione molto più performante rispetto a un disco fisso tradizionale per ridurre i tempi di avvio del computer o per rendere più rapido il caricamento e l’elaborazione dei contenuti durante l’attività quotidiana. L’interfaccia di connessione è SATA, il form factor ovviamente da 2,5 pollici.

Tra le altre caratteristiche di punta si segnalano la presenza della tecnologia NAND 3D Micron, la protezione integrata contro l’interruzione dell’alimentazione per evitare la perdita dei dati e il sistema di crittografia basata su hardware AES 256-bit. Tutto questo oggi in offerta su Amazon al prezzo di soli 60,17 euro con spedizione gratuita: è uno degli sconti che anticipano di qualche settimana il Black Friday 2020 sullo store.