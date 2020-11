Presa intelligente a soli 9,99€: super offerta Amazon

In una casa che sia totalmente Smart anche gli elementi più inaspettati possono trasformarsi in dispositivi intelligenti. Ebbene, ecco a voi un’interessante offerta Amazon riguardante la nuova presa intelligente Tenda Beli SP3.

Presa intelligente Tenda Beli SP3: caratteristiche principali

Questa presa Smart può spegnere o accendere l’elettronica casalinga da qualsiasi luogo con il semplice uso del vostro smartphone utilizzando l’app Beli. Potete programmare lo Smart Plug in modo che si spenga e si accenda automaticamente quando siete assenti oppure selezionare un programma per il controllo di molti dispositivi con la semplice pressione di un pulsante. SP3 funziona direttamente con Amazon Alexa e Google Assistant per gestire i vostri dispositivi anche tramite controllo vocale.

Se vi rilassate sul divano o siete in vacanza al mare, l’applicazione vi garantisce l’accesso completo alla vostra rete domestica, in modo da poter gestire la vostra casa direttamente sul vostro cellulare o tablet. Potete anche mantenere il controllo totale sulle funzionalità creando un piano di alimentazione programmato, quindi se spegnete la luce del portico all’alba, accendete la caffettiera mentre siete sotto la doccia o riaccendete le luci al crepuscolo, potete impostare facilmente tutto questo.

La presa intelligente Tenda SP3 è stata progettata con lo slot Sliding Safety Cover, per evitare ai piccoli di inserirvi le piccole dita. Non vi preoccupate nemmeno di aver dimenticato le luci accese qualora lasciaste la casa per un lungo periodo. Basta impostare la presa intelligente su Modalità Assente e questa attiverà e disattiverà casualmente i dispositivi di illuminazione ad essa collegata in modo da simulare la presenza di qualcuno in casa.

Questo interessante dispositivo è in offerta su Amazon al prezzo scontato di soli 9,99 euro con uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino. Non fatevelo scappare, è un’offerta a tempo!