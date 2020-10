SSD Crucial MX500 al 25% di sconto su Amazon

Tra le varie offerte che Amazon propone, oggi spicca senza dubbio uno dei migliori SSD presenti sul mercato. Stiamo parlando di un dispositivo di Crucial che rappresenta uno dei prodotti di riferimento per chi cerca le massime prestazioni, senza rinunciare ad affidabilità e ad un prezzo ragionevole. In particolare oggi in sconto troviamo il Crucial MX500 nel taglio da 500GB.

SSD Crucial MX500 da 500GB: le caratteristiche

Partendo proprio dal marchio, per chi non lo sapesse Crucial è un marchio appartenente a Micron, uno dei maggiori produttori di memorie al mondo. Tra i clienti di Micron appaiono aziende del calibro di AMD, Nvidia, e Huawei. Insieme al brand Lexar, Micron si è fatta conoscere negli anni soprattutto per l’innovazione e la qualità che investe nelle memorie flash.

Entrando nel mondo degli SSD, questi hanno rivoluzionato l’archiviazione di massa e la velocità dei sistemi. I dischi a stato solido infatti non possiedono parti meccaniche, il che permette di accedere ai dati in maniera quasi immediata. Questo inoltre fornisce maggiore sicurezza ai propri dati, poiché sono molto più resistenti e longevi di un hard disk magnetico, soggetto inevitabilmente all’usura delle parti meccaniche appunto.

Il Crucial MX500 è un SSD che monta memorie NAND flash TLC (Trple Level Cell), abbinate ad una cache DRAM che garantisce il massimo delle prestazioni con interfaccia SATA III. È proprio quest’ultima che fa la differenza rispetto a molti altri SSD nella medesima fascia di prezzo. La cache DRAM, a differenza di quella SLC, garantisce prestazioni costanti nel tempo e coerenti, a prescindere dal carico di lavoro a cui viene sottoposto l’SSD. Aspetto da non sottovalutare infine è la garanzia. Crucial offre sui propri SSD ben 5 anni di garanzia.

Ad un prezzo di soli 54,99 euro su Amazon, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino, il Crucial MX500 da 500GB è uno dei migliori SSD SATA III che si possono acquistare attualmente.