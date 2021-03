SSD Crucial MX500 da 1TB al minimo storico

Tra le offerte di primavera di Amazon, ci è balzato all’occhio quello che rappresenta un vero e proprio affare. Stiamo parlando dell’SSD Crucial MX500 nel taglio da 1TB, uno dei migliori SSD SATA III presenti sul mercato, al prezzo più basso mai registrato.

SSD SATA III Crucial MX500: caratteristiche tecniche

Gli SSD da 2,5 pollici rappresentano un ottimo strumento per ridare vita alle configurazioni più obsolete desktop, ma anche e soprattutto portatili. Attraverso i dischi allo stato solido, infatti, è possibile dare una forte spinta prestazionale al sistema, velocizzandolo sensibilmente rispetto ai tradizionali HDD. Nel caso specifico, l’MX500 rappresenta il top di gamma per quanto riguarda gli SSD SATA di Crucial, azienda di proprietà Micron. Questo sfrutta memorie 3D NAND accompagnate da una cache DRAM in grado di fornire prestazioni coerenti a prescindere dal carico di lavoro.

Le velocità in lettura e scrittura sono rispettivamente di 560 MB/s e 510MB/s. Molto interessante la protezione integrata contro l’interruzione dell’alimentazione, che provvede a salvare tutti i dati e quindi in lavoro in corso. Non manca la crittografia AES a 256 bit che mantiene i dati al sicuro in caso di attacchi esterni. Ottima anche la garanzia che accompagna il prodotto, di ben 5 anni. Si tratta di una delle migliori proposte del mercato, con un rapporto qualità/prezzo praticamente impareggiabile.

Grazie alle offerte di primavera di Amazon, infatti, oggi l’MX500 nel taglio da 1TB è acquistabile a soli 85,99 euro, prezzo più basso mai registrato per questo dispositivo, con uno sconto di ben 33,56 euro sul prezzo di listino.