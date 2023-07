SSD Crucial P3 Plus da 2TB errore di prezzo? Lo sconto del 60% è ASSURDO!

Siete alla ricerca di un ottimo SSD interno con architettura NVMe (PCIe Gen4 x4) capiente, performante, ma anche economico? Allora dovreste dare un’occhiata allo splendido Crucial P3 Plus da 2TB il cui prezzo di listino di 250,99 euro scende fino a quota 101,57 euro grazie allo sconto del 60%. Si tratta di un affare incredibile da non lasciarsi scappare assolutamente. Il prezzo è talmente assurdo che sembra quasi un errore!

Crucial P3 Plus: SSD da 2TB con caratteristiche di alto livello

Nonostante il prezzo stracciato, si tratta di un prodotto che non porta a compromessi per quanto riguarda le performance. Il tutto è garantito dallo standard NVMe (PCIe Gen4 x4) e della tecnologia Advanced 3D NAND di Micron che permettono velocità folli fino a 5.000 MB/s in fase di lettura e a 4.200 MB/s in scrittura. Grande affidabilità e longevità con una valutazione a MTTF superiore a 1,5 milioni di ore.

Si tratta dunque di un’unità adatta per assemblare un nuovo PC o per eseguire l’upgrade di quello in uso: i tempi di avvio risulteranno sensibilmente ridotti, così come quelli di attesa per il caricamento e l’elaborazione dei contenuti. Cosa state aspettando? Oggi potete acquistare questo splendido SSD da 2TB della linea Crucial P3 Plus al prezzo finale di soli 101,57 euro invece di 250,99 euro grazie allo sconto del 60%. Un vero affare, considerando anche che con Amazon Prime potreste godere anche di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

