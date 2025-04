SSD Esterno 1TB Crucial in offerta ESCLUSIVA su Amazon

Crucial X9 è un SSD esterno da 1TB perfetto per avere più spazio a disposizione per giochi, foto, video e documenti, magari da portare sempre con te o per dare respiro ai tuoi dispositivi. Oggi puoi acquistarlo in offerta esclusiva su Amazon a soli 92,99 euro invece di 107,99: un prezzo che sta facendo già esaurire le scorte. Meglio sbrigarsi.

Crucial X9: SSD esterno portatile compatibile con PC, Mac, PlayStation e Xbox

Questo piccolo SSD ti offre una velocità di lettura che supera 1GB al secondo ed è compatibile con PC, Mac, tablet, smartphone Android, console come PlayStation e Xbox dandoti una versatilità totale. Lo colleghi con il cavo USB-C 3.2 incluso e sei subito operativo senza procedure di installazione.

Un accessorio che è anche estremamente resistente dato che è capace di resistere a cadute fino a 2 metri, vibrazioni e sbalzi di temperatura. Inoltre, se hai paura di perdere i tuoi dati puoi fare il backup di tutto in maniera facile e veloce. Con 1TB di spazio a disposizione, comunque, ti scordi un bel po’ il problema dell’archiviazione piena.

Velocità, resistenza, spazio e versatilità in un unico prodotto: Crucial X9 è l’acquisto perfetto, specie a questo prezzo. Portatelo a casa a soli 92,99 euro.