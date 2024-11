SSD esterno 1TB sottilissimo e universale: doppio sconto Black Friday su Amazon

Per la Settimana del Black Friday di Amazon sbuca una doppia offerta molto interessante su questo SSD esterno da 1TB con design sottile e connettività USB-C che lo rende compatibile anche con smartphone e tablet. Inserendo il codice promozionale SPIVXPCQ nel carrello, infatti, aggiungerai un altro sconto a quello già disponibile pagandolo soltanto 66,14 euro invece di 97,99.

SSD esterno 1TB: portatile, universale e velocissimo

Questo SSD non delude da nessun punto di vista: a cominciare dalla capacità di 1TB, che ti permette di immagazzinare un buon numero di dati, alla velocità di trasferimento con una lettura e scrittura fino a 1050 MB/s per trasferire file di grandi dimensioni o eseguire backup in pochi secondi.

Dal design pratico, robusto e sottile, include una scocca in lega di alluminio per una migliore dissipazione del calore durante l’uso prolungato. Una struttura che è inoltre resistente alla polvere e agli urti, offrendo una maggiore protezione in ambienti difficili. Geniale il gancio integrato per fissarlo facilmente a uno zaino o a una borsa.

Nella confezione troverai anche un cavo 2 in 1 USB-C e USB-A per garantirti compatibilità con una vasta serie di dispositivi: dai laptop ai tablet, fino agli smartphone. È dunque funzionante con le principali piattaforme come Android, iOS, macOS e Windows, rendendo l’unità plug-and-play e pronta all’uso senza configurazioni complicate.

Compatto, leggero e velocissimo, questo SSD esterno da 1TB è un vero affare: inserisci il codice promozionale SPIVXPCQ nel carrello e pagalo soltanto 66,14 euro.