SSD esterno 2TB in offerta a tempo su Amazon

Un SSD esterno da 2TB con cui conservare facilmente i tuoi dati e con velocità di trasferimento fulminee. È la proposta disponibile oggi su amazon che ti permette di acquistare questa soluzione con USB 3.2 a soli 135,99 euro invece di 149,99.

SSD esterno in sconto: le caratteristiche

Questo SSD è dotato di una tecnologia NVMe avanzata che permette di raggiungere velocità di lettura fino a 1050 MB/s e scrittura fino a 1000 MB/s: in questo modo potrai trasferire file di grandi dimensioni, come video e foto in alta risoluzione, in pochi secondi.

L’SSD supporta UASP e Trim, tecnologie che ottimizzano la velocità e prolungano la vita utile dell’unità, garantendo prestazioni elevate e durature. Compatibile con Windows, MacOS, Linux e Android, funziona anche con PS5, Xbox, laptop e MacBook vista la disponibilità di cavi da USB-C a USB-A e USB-C a USB-C.

Il design è realizzato in robusta lega di alluminio spesso 2mm, con resistenza agli urti e alle vibrazioni, l’ideale se sei sempre in movimento. Inoltre, è impermeabile e antipolvere, caratteristiche ideali per garantirti una protezione a lungo termine.

Un SSD da 2TB che combina prestazioni elevate, affidabilità e portabilità in un solo dispositivo: acquistalo adesso a soli 135,99 euro invece di 149,99.