 SSD esterno 4TB portatile SanDisk: offerta LAMPO su Amazon (-31%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

SSD esterno 4TB portatile SanDisk: offerta LAMPO su Amazon (-31%)

L'SSD esterno SanDisk Extreme da 4TB in offerta oggi su Amazon è la soluzione perfetta per professionisti e fotografi.
SSD esterno 4TB portatile SanDisk: offerta LAMPO su Amazon (-31%)
Tecnologia
L'SSD esterno SanDisk Extreme da 4TB in offerta oggi su Amazon è la soluzione perfetta per professionisti e fotografi.

Questo SSD esterno di SanDisk è la soluzione definitiva specie se sei un fotografo o lavori con contenuti multimediali e hai bisogno di tanto spazio aggiuntivo sempre a disposizione, anche mentre ti trovi in mobilità. Dotato di ben 4TB di spazio, con velocità di lettura e scrittura che arrivano fino a 1050MB al secondo, con protezione IP65 contro acqua e polvere, oggi lo acquisti su Amazon a soli 230,28 euro invece di 331,89.

Acquista il SanDisk Extreme da 4TB su Amazon

SanDisk Extreme

Questo disco a stato solido esterno è basato su standard NVMe e offre dunque ottime velocità di trasferimento sia in lettura che in scrittura. Resiste alle cadute da massimo tre metri ed ha un indice di protezione IP65 contro acqua e polvere: pronto dunque a viaggiare con te.

SanDisk Extreme 4TB SSD Esterno Portatile, con velocità di lettura fino a 1050 MB/s, 1000 MB/s in scrittura, USB-C, Crittografia hardware, Protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere,Monterey

SanDisk Extreme 4TB SSD Esterno Portatile, con velocità di lettura fino a 1050 MB/s, 1000 MB/s in scrittura, USB-C, Crittografia hardware, Protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere,Monterey

230,28 322,09€ -29%
Vedi l'offerta

Il gancio per moschettone ti aiuterà a fissarlo al passante di uno zaino o di una cintura, mentre puoi proteggere i tuoi contenuti privati con la crittografia hardware a 256-bit inclusa supportata da Windows e MacOS.

Acquista il SanDisk Extreme da 4TB su Amazon

Infine, con l’app SanDisk Memory Zone puoi gestire con facilità i tuoi file e liberare lo spazio quando sarai riuscito a riempire ben 4TB. In offerta a questo prezzo è da avere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

L'espresso che piace a tutti è in promo su eBay: acquista le Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Blu

L'espresso che piace a tutti è in promo su eBay: acquista le Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Blu
Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora

Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora
Nuovo update antispam Google: SpamBrain colpisce i contenuti AI

Nuovo update antispam Google: SpamBrain colpisce i contenuti AI
L'AI sta rubando il futuro ai giovani lavoratori? Lo studio di Stanford

L'AI sta rubando il futuro ai giovani lavoratori? Lo studio di Stanford
L'espresso che piace a tutti è in promo su eBay: acquista le Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Blu

L'espresso che piace a tutti è in promo su eBay: acquista le Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Blu
Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora

Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora
Nuovo update antispam Google: SpamBrain colpisce i contenuti AI

Nuovo update antispam Google: SpamBrain colpisce i contenuti AI
L'AI sta rubando il futuro ai giovani lavoratori? Lo studio di Stanford

L'AI sta rubando il futuro ai giovani lavoratori? Lo studio di Stanford
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
28 ago 2025
Link copiato negli appunti