SSD Esterno Samsung T7 da 500GB in offerta oggi

Va in offerta il disco SSD Esterno Samsung T7, il brand coreano ci propone la versione da 500GB su Amazon a 84,99€. Lo sconto corrisponde a 11 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

L’offerta è valida per la colorazione rossa del modello T7, un SSD Esterno dalle ottime prestazioni. Raggiunge una velocità di trasferimento dati fino a 1050MB/s, 9 volte più veloce rispetto ai tradizionali Hard Disk. Il disco si interfaccia con le porte USB 3.2 Gen 2 e si connette tramite cavo USB-A o USB-C, entrambi inclusi in confezione, ad un PC Windows o MacOS e a smartphone e tablet Android dotati di ingresso Type-C.

Grazie alla scocca metallica questo SSD Esterno Samsung T7 è piuttosto resistente ad urti o cadute accidentali, inoltre il sistema di encription hardware AES 256 bit tiene al sicuro i dati archiviati nel disco e permette di crittografarli mediante una password.

Oggi il disco SSD Samsung T7 da 500GB è in offerta su Amazon a 84,99€, un prezzo molto interessante per un’unità super veloce che permette di tenere al sicuro i propri dati ed averne rapido accesso in qualunque momento. Questo modello è disponibile anche nei tagli di memoria da 1TB e 2TB, ideali per archiviare un gran numero di file di grosse dimensioni.