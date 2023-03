SSD esterno Samsung T7: in sconto ASSURDO le versioni da 500GB, 1TB e 2TB

Se la memoria non vi basta mai, ma allo stesso tempo non siete disposti a rinunciare alle prestazioni e non volete spendere grosse cifre, allora abbiamo il prodotto ideale per voi. Stiamo parlando dell’SSD esterno Samsung T7 da 2 TB nella colorazione rossa o blu il cui prezzo, su Amazon, scende incredibilmente da 458,49 euro a soli 169,90 euro grazie allo sconto del 63%. Il risparmio è di quasi 300 euro e il prezzo finale è il più basso di sempre. In sconto anche la versione da 1 TB il cui prezzo di listino di 239,99 euro scende a quota 101 euro con uno sconto del 58% e la versione da 500GB il cui prezzo di 146,99 euro scende fino a 69,99 euro grazie allo sconto del 52%.

SSD esterno Samsung T7: caratteristiche principali

Il case è realizzato completamente in metallo con un aspetto minimale ed un profilo estremamente sottile. Questo gli fornisce la resistenza agli urti, ma anche un buon grado di sicurezza in caso di cadute e un peso che si ferma a soli 58 grammi. A fare la differenza sono, naturalmente, le prestazioni, che rispettano perfettamente gli standard di un leader nel settore delle memorie.

La soluzione di Samsung, infatti, garantisce una velocità di scrittura di ben 1000MB/s e di lettura fino a 1050MB/s grazie all’unità NVMe contenuta all’interno. Si tratta di velocità quasi 10 volte superiori rispetto ai tradizionali dischi magnetici, si parla infatti di 10Gbps. La specifica utilizzata è quella USB 3.2 con interfaccia USB Type-C. Inutile dire che per godere delle massime prestazioni, è indispensabile che il computer supporti tale protocollo.

Grazie alle tecnologie ePCM e Dynamic Thermal Guard il disco riesce a mantenere temperature ottimali anche a velocità elevate. Ottimo il software di gestione, disponibile sia per sistemi Windows che Mac, che consente di gestire completamente il disco. Da qui si potrà impostare una password, grazie alla crittografia AES256, o effettuare backup. Medesime possibilità anche dai dispositivi mobili Android, che dispongono di un’applicazione simile disponibile da Google Play Store. Naturalmente, il dispositivo è completamente plug and play, quindi compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, incluse le console Play Station e Xbox.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto estremamente versatile e dalle ottime prestazioni, ideale per ogni utilizzo. Ecco quindi che l’SSD esterno Samsung T7 da 2 TB nella colorazione rossa o blu scende incredibilmente di prezzo da 458,49 euro a soli 169,90 euro grazie allo sconto del 63%. In sconto anche la versione da 1 TB il cui prezzo di listino di 239,99 euro scende a quota 101 euro con uno sconto del 58% e la versione da 500GB il cui prezzo di 146,99 euro scende fino a 69,99 euro grazie allo sconto del 52%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.