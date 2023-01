SSD interno 512GB: offerta TOP a 35 euro su Amazon

Se hai necessità di aggiungere spazio di archiviazione al tuo sistema, dai un’occhiata a questa offerta Amazon. Il disco SSD SATA da 2.5 pollici da 512GB può essere tuo in sconto a soli 35 euro: con la spedizione Prime e la disponibilità immediata potresti riceverlo a casa già domani.

SSD interno: la soluzione perfetta per velocizzare il tuo PC

Scegliere un SSD al posto di un tradizionale disco rigido meccanico ti permette di ridurre il tempo necessario per avviare il sistema operativo e aprire le varie applicazioni, velocizzare il caricamento dei giochi, migliorare l’efficienza del lavoro da ufficio, video o progettazione grafica.

Questa unità ti garantisce del resto una velocità massima di lettura fino a 550 MB al secondo e una velocità massima di scrittura fino a 500 MB al secondo. In alternativa, puoi sfruttarlo per aumentare lo spazio di memoria su un PC già dotato di un SSD: in entrambi i casi, resterai soddisfatto dalle prestazioni e dalla destinazione di utilizzo.

Non sappiamo ancora per quanto durerà l’offerta ma ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: SSD interno SATA da 2.5 pollici e con 512 GB di spazio a soli 35 euro su Amazon. Fai presto.

