SSD Kingston A400 da 240 GB: grande ritorno a soli 19€

Non è molto semplice trovarla a un prezzo migliore nonostante si tratti di una promozione ciclica. Vi stiamo parlando dell’SSD Kingston A400 da 240GB che oggi viene proposto su eBay all’incredibile prezzo di 19,99 euro grazie allo sconto del 33% sul prezzo di listino. L’offerta riporta il prezzo al più basso di sempre, quindi affrettatevi prima che possa terminare.

SSD Kingston A400 da 240 GB scontato del 33%

Parlando di velocità si arriva a 500 MB/s in fase di lettura e a 450 MB/s durante la scrittura dei file. Questo dispositivo è superiore anche per quanto riguarda affidabilità e durata, poiché è composto da una memoria Flash. Grazie alla totale assenza di parti in movimento, il rischio di guasti e malfunzionamenti è inferiore rispetto a un hard drive di tipo tradizionale.

Il dispositivo offre anche un funzionamento più silenzioso e meno soggetto a surriscaldamento, unitamente a un elevata resistenza a vibrazioni e impatti, che lo rende la soluzione ideale per i notebook e gli altri dispositivi di elaborazione mobile.

Cosa state aspettando? Andate immediatamente su eBay e non fatevi scappare questa interessante promozione. Potrete portarvi il best buy della fascia medio-bassa del marchio Kingston a soli 19,99 euro con uno sconto del 33%. Il prezzo finale è il più basso di sempre, pertanto affrettatevi ad acquistarlo e considerate anche che il venditore è super affidabile grazie al 99,9% di feedback positivi su ben 50mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.