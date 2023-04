SSD Lexar: questa da 240 GB è in super sconto

Ideale per ampliare la capacità di storage del proprio computer attraverso un upgrade hardware mirato, l’unità SSD da 240 GB della gamma Lexar NS200 si trova oggi in sconto del 39% su Amazon rispetto al prezzo di listino. Approfittando di questa offerta è possibile allungare le mani su un dispositivo per l’archiviazione dei dati affidabile e sicuro.

SSD in offerta: Lexar NS200 da 240 GB a -39%

Con interfaccia di connessione SATA III e form factor da 2,5 pollici, può raggiungere velocità fino a 550 MB/s nel trasferimento in fase di lettura e 510 MB/s in scrittura, molto più elevate rispetto a quelle di un disco fisso tradizionale. Il design è progettato per resistere a urti e vibrazioni. Se vuoi conoscere altre informazioni, le trovi nella scheda completa del prodotto.

Grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare la SSD da 240 GB della gamma Lexar NS200 al prezzo finale di soli 34,23 euro invece di 56,11 euro, con uno sconto del 39% rispetto al listino. A garanzia della sua affidabilità ci sono le recensioni pubblicate dai clienti che hanno già avuto modo di metterla alla prova, con un voto medio pari a 4,5/5 stelle.

Amazon offre inoltre la spedizione gratuita con disponibilità immediata e consegna a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se effettui subito l’ordine entro domani sarà a casa tua, pronta per l’integrazione nel tuo computer o da impiegare come periferica per il backup.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.