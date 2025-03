SSD NVMe 2TB per PC e PS5: sconto LAMPO su Amazon (-24%)

Espandi la memoria del tuo PC o laptop, oppure anche della tua PlayStation 5, con la SSD NVMe Lexar NM790 dalla capacità di 2TB. Grazie all’offerta a tempo di Amazon puoi acquistarla a soli 122,17 euro invece di 159,99, con spedizione Prime inclusa nel prezzo per la consegna immediata.

SSD 2TB in offerta: le caratteristiche

La SSD Lexar NM790 si presenta con una velocità di lettura fino a 7400 MB/s e scrittura fino a 6500 MB/s per darti caricamenti fulminei, trasferimenti rapidissimi e un’esperienza di gioco senza interruzioni. Ideale per il gaming e per il lavoro professionale, avrai prestazioni al top per qualsiasi situazione.ù

Rispetto alle soluzioni tradizionali, inoltre, consuma fino al 40% in meno di energia: questo significa meno calore e maggiore efficienza, anche a prestazioni elevate. Le velocità di cui ti abbiamo parlato, inoltre, la rendono compatibile con PlayStation 5, in modo che tu possa espandere la memoria della console installando i giochi direttamente su di essa.

Una SSD affidabile, veloce e capiente: acquista adesso la Lexar NM790 su Amazon a soli 122,17 euro invece di 159,99.