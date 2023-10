SSD NVMe Samsung 2TB al MINIMO STORICO con le Offerte Prime

La unità SSD NVMe Samsung 980 Pro da 2TB è in offerta su Amazon a soli 124,99 euro, il prezzo più basso di sempre. Una grande opportunità che ti è offerta dalla Festa delle Offerte Prime: valida fino a questa sera a mezzanotte potrai accedervi soltanto se sei un abbonato Amazon Prime. Nessun problema, perché in caso puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

SSD NVMe Samsung in offerta: le caratteristiche

La SSD NVMe Samsung 980 Pro è una potenza pura. Con velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB/s, sarai in grado di caricare file e applicazioni in un batter d’occhio. Immagina di poter avviare il tuo sistema operativo in un istante o accedere ai tuoi giochi preferiti in un attimo. Le prestazioni di questo SSD sono al di là delle aspettative, rendendo ogni aspetto del tuo utilizzo del computer incredibilmente fluido.

Molto interessante è la compatibilità con la PlayStation 5. Se sei un gamer appassionato, saprai quanto sia importante una memoria di archiviazione veloce per ridurre i tempi di caricamento e migliorare la tua esperienza di gioco. Con il Samsung 980 Pro, puoi aumentare la capacità di archiviazione della tua console senza sacrificare la velocità. Sarai in grado di archiviare più giochi e contenuti senza compromettere le prestazioni.

Questa SSD NVMe utilizza un’interfaccia PCIe Gen 4.0 x4 e supporta il protocollo NVMe 1.3c. Ciò significa che sfrutta appieno il potenziale delle unità NVMe più recenti, offrendo prestazioni superiori rispetto ai dischi SATA tradizionali. Il suo fattore di forma M.2 lo rende compatto e facile da installare, il che è un vantaggio per l’upgrade del tuo sistema o della tua console.

Quindi, se stai cercando di accelerare il tuo sistema, migliorare le prestazioni del tuo gameplay sulla PS5 o semplicemente aumentare la capacità di archiviazione del tuo dispositivo, non cercare oltre. La SSD NVMe Samsung 980 Pro da 2TB è la scelta perfetta, e con l’offerta Prime di Amazon, puoi portarla a casa a un prezzo che non vedrai spesso.

