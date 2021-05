SSD NVMe Seagate Barracuda 256GB al minimo storico

C’è chi si accontenta e chi invece non scende a compromessi. Se siete alla ricerca di un SSD NVMe a buon prezzo, ma dalle prestazioni estreme, abbiamo ciò che fa per voi. Oggi vi segnaliamo l’SSD Seagate Barracuda NVMe 256GB in offerta al prezzo più basso mai registrato.

SSD NVMe Seagate Barracuda 256GB: caratteristiche tecniche

I dischi della serie Barracuda equipaggiano ormai da anni i PC di gamer e professionisti affamati di prestazioni. L’SSD in questione è un NVMe con interfaccia PCIe 3.0 in grado di raggiungere velocità in lettura e scrittura di rispettivamente 3050MB/s e 1050MB/s. Il formato è naturalmente M.2 da 2280, è quindi necessario avere uno slot dedicato sulla motherboard per poter montare il disco. Si tratta di una delle soluzioni dal miglior rapporto qualità prezzo sul mercato. Ideale quindi per i gamer, ma anche per i laptop e, soprattutto, i mini PC che ottengono in questo modo un imponente boost prestazionale.

Parliamo di una periferica circa 6 volte più veloce di un tradizionale SSD SATA III. Naturalmente in questo caso accompagnata dall’affidabilità di Seagate. Il disco, infatti, è stato testato per un utilizzo di ben 1,8 milioni di ore e 320TB di dati scritti. Non a caso l’azienda offre ben 5 anni di garanzia limitata, a prova della grande affidabilità che la serie Barracuda per altro ha già dimostrato. Non manca neanche un’utility, SeaTools SSD, per la gestione della memoria, effettuare backup o monitorare il disco per verificarne lo stato di salute.

Grazie ad uno sconto del 20% sul prezzo di listino, l’SSD è disponibile su Amazon a soli 39,99 euro, prezzo più basso mai proposto fino ad ora.