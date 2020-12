Poche ore al termine di questo tribolato 2020 e ultime occasioni di fine anno su Amazon: qui segnaliamo quella per la SSD da 1 TB della serie Samsung 860 QVO proposta dall’e-commerce con uno sconto del 31% sul prezzo di listino. Un’ottima occasione per chi sta pensando di eseguire un upgrade hardware del proprio computer o ne sta allestendo uno nuovo.

Samsung 860 QVO: SSD da 1 TB in sconto su Amazon

Le prestazioni sono al top per quanto concerne le unità con form factor da 2,5 pollici e interfaccia SATA, grazie anche all’impiego della tecnologia V-NAND: si arriva a una velocità di 550 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura e a 520 MB/s in scrittura. I tempi di avvio così come quelli di caricamento e salvataggio dei file sono ridotti al minimo.

Adatta a PC, workstation e NAS, la SSD da 1 TB di Samsung della serie 860 QVO oggi è acquistabile su Amazon al prezzo di 109,90 euro invece di 158,29 euro grazie a una delle offerte di fine anno proposte dallo store. Approfittatene finché è possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.