Switch D-Link 8 porte, al miglior prezzo solo per oggi

Chi si trova nella necessità di utilizzare uno switch per organizzare la rete di casa, in queste ore trova uno dei modelli più diffusi al minor prezzo di sempre, con uno sconto del 38% destinato a durare però soltanto fino alla mezzanotte di oggi. Prima di stappare la bottiglia che metterà alle spalle questa annata, dunque, c’è la possibilità di mettere il primo tassello per il 2021: uno switch a 8 porte, marchio D-Link, al prezzo di 24,99 euro.

Le dimensioni sono estremamente contenute e la scocca è quella tradizionale in robusto metallo adatta anche per impieghi industriali. D-Link promette una architettura non bloccante (“velocità massima simultanea su tutte le porte“) e Code Quality of Service (QoS) “per prioritizzazione del traffico e prestazioni ottimali di trasmissione di contenuti multimediali e chiamate VoIP“.

Il prezzo di 24,99 euro era stato raggiunto per poche ore soltanto in occasione del Black Friday e viene riproposto da Amazon nell’ultimo giorno dell’anno tra le ultimissime offerte 2020.

