Webcam 2K con luce regolabile in offerta su Amazon

In questo 2020 di smart working, didattica a distanza e comunicazione da remoto un po’ tutti ci siamo trovati a dover fare i conti con una vera e propria piaga (oltre al COVID-19, s’intende): le videoconferenze in ambienti scarsamente o male illuminati. Se non si vuol far la figura di quello che non si vede bene l’unica soluzione è mettere da parte la camera integrata nei laptop, spesso poco performante, e affidarsi a una webcam come si deve: quella di OVIFM con risoluzione 2K e luce integrata regolabile è proposta in queste ore in offerta lampo su Amazon.

La webcam 2K di OVIFM con anello luminoso in sconto

Intorno al sensore c’è un anello in grado di illuminarsi quanto serve per proiettare luce sul volto dell’utente. È possibile decidere quanto intensamente semplicemente agendo sul pulsante fisico in dotazione. Non manca nemmeno un doppio microfono con sistema integrato per la cancellazione del rumore ambientale: i vostri colleghi, amici e familiari ringrazieranno. Si connette via cavo USB e non c’è bisogno di installare alcun driver.

Come già scritto in queste ore la webcam 2K con luce integrata di OVIFM può essere acquistata in offerta lampo su Amazon al prezzo di soli 27,99 euro invece di 39,99 euro come da listino, applicando il coupon sconto del 15% presente nella scheda del prodotto.

