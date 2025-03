SSD per PC e PS5: prezzo crollato per Lexar EQ790 da 2 TB

L’offerta a tempo che ti segnaliamo qui propone l’unità SSD da 2 TB della gamma Lexar EQ790 al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita su Amazon. È perfetta per effettuare l’upgrade hardware del PC che stai utilizzando così come per assemblarne uno nuovo (desktop o laptop) oppure per espandere la capacità di storage della console PS5, così da poter salvare più giochi e contenuti multimediali.

SSD in offerta: occasione Lexar EQ790 su Amazon

Garantisce prestazioni eccezionali grazie, all’impiego della tecnologia PCIe 4.0 e del protocollo NVMe, senza dimenticare cache HMB, SLC e NAND 3D, arrivando fino alla velocità di 7.000 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura (fino a 6.000 MB/s in scrittura). L’affidabilità e la durata sono quelle di uno dei marchi più noti del settore, come testimoniano i 5 anni di assistenza fornita e il voto medio pari a 4,8/5 assegnato dalle recensioni sull’e-commerce. Ti invitiamo a scorrerle per conoscere i pareri condivisi da chi ha già effettuato l’acquisto. Scopri di più nella descrizione completa.

Ecco segnalati di seguito i tre modelli in promozione. I prezzi indicati sono quelli già scontati. Ti segnaliamo che, trattandosi di offerte a tempo, potrebbero scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Approfitta degli sconti ed effettua subito l’ordine per ricevere le unità SSD già entro domani con la consegna gratuita. La spedizione è a carico di Amazon, attraverso la rete logistica, senza passare da intermediari.