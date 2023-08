SSD PCIe da 1 TB a 30 euro: tutto vero, su Amazon

Segnaliamo oggi al lettori l’ottima offerta su Amazon che permette di acquistare una SSD da 1 TB in forte sconto sul prezzo di listino: è quella del marchio QUMOX, con caratteristiche che la rendono adatta allo storage e al backup. Passiamo in rassegna i dettagli della promozione, di cui approfittare prima del sold out. A soli 30,99 euro ne vale la pena.

La SSD da 1 TB di QUMOX: le caratteristiche

Può arrivare alla velocità di 2.000 MB/s in fase di lettura durante il trasferimento dei file (e a 1.600 MB/s in scrittura). Di tipo PCIe NVMe, con fattore di forma M.2, può essere integrata senza alcun problema in computer desktop e laptop. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto.

Questa soluzione di storage affidabile offre un’archiviazione ad alta capacità per tutti i file, le applicazioni e il sistema operativo, eliminando i limiti e garantendo ampio spazio per i contenuti digitali.

Grazie alla promozione in corso, la SSD da 1 TB di QUMOX con interfaccia PCIe è acquistabile oggi al prezzo finale di soli 30,99 euro. Lo sconto permette di allungare le mani su un’unità adatta allo storage e al backup, utile sia per assemblare un nuovo computer che per l’upgrade hardware di quello in uso.

Non ci sono coupon da attivare: è sufficiente metterla subito nel carrello per approfittare dell’occasione e riceverla già domani. Per gli abbonati Prime c’è inoltre la spedizione gratuita a domicilio con la consegna gestita dalla logistica di Amazon.

