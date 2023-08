SSD PCIe Lexar 1 TB a 42€: attiva il coupon Amazon

Vale la pena segnalare il coupon da attivare su Amazon che, in questo momento, permette di acquistare la SSD da 1 TB della serie Lexar NM610PRO a un prezzo davvero conveniente: solo 42,74 euro. Si tratta di un’unità adatta per eseguire l’upgrade del comparto hardware del computer in uso oppure per l’assemblaggio di uno nuovo.

Il coupon Amazon che rende la SSD Lexar un affare

La compatibilità è garantita per tutte le macchine desktop e notebook. Con fattore di forma M.2 2280 e interfaccia PCIe Gen 3, può arrivare alla velocità di 3.300 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura e a 2.600 MB/s in scrittura (sei volte superiore rispetto a quanto fornito dallo standard SATA). Grazie a queste prestazioni, i tempi di avvio sono ridotti, così come quelli necessari per il caricamento e l’elaborazione dei contenuti. Per saperne di più, consultare la descrizione completa.

Scegliendo di attivare il coupon Amazon disponibile in questo momento si ha dunque la possibilità di acquistare la SSD da 1 TB della serie Lexar NM610PRO al prezzo finale di soli 42,74 euro. Le impressioni di chi ha già avuto modo di metterla alla prova sono riportate nelle centinaia di recensioni scritte sull’e-commerce (il voto medio è 4,6/5 stelle).

Infine, è possibile contare sulla consegna a domicilio gratuita. Chi sceglie di approfittare dell’offerta e di effettuare subito l’ordine riceverà il prodotto a casa già entro i prossimi giorni, senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

