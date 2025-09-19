 SSD portatile da 1 TB (1050 MB/s): Lexar ES3 in offerta a tempo
Velocità e affidabilità senza compromessi per Lexar ES3: l'unità SSD portatile da 1 TB è protagonista con un'offerta a tempo su Amazon.
Lo puoi portare ovunque, per avere sempre con sé i tuoi dati: ti segnaliamo lo sconto di Amazon dedicato a Lexar ES3, l’SSD portatile da 1 TB compatto, veloce e affidabile. È la soluzione ideale per lo storage e per il backup, ma anche per ampliare la capacità di archiviazione delle console. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo e come tale potrebbe andare sold out in fretta.

SSD portatile 1 TB: compra in offerta

Impiega l’interfaccia USB 3.2 Gen 2 per prestazioni di livello assoluto con velocità fino a 1.050 MB/s in fase di lettura e fino a 1.000 MB/s in scrittura, garantendo così trasferimenti rapidi in ogni situazione. È compatibile con iPhone, dispositivi Android, laptop, fotocamere e console come Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Tra gli altri tratti distintivi c’è il design metallico sottile ed elegante da soli 42 grammi con 10,5 millimetri di spessore, tascabile e sempre pronto all’uso grazie. Il cavo USB Type-C è presente nella confezione. Da citare anche la possibilità di proteggere i file con crittografia AES a 256 bit attraverso il software DataShield. Scopri di più nella descrizione completa.

Grazie all’offerta a tempo di oggi puoi acquistare l’SSD portatile da 1 TB della gamma Lexar ES3 al prezzo di 78,84 euro, con un risparmio notevole in confronto al listino ufficiale.

L’unità è spedita da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani se la ordini subito. Completiamo la segnalazione sottolineando il voto medio ottenuto dal prodotto nelle recensioni pubblicate dai clienti: 4,7 stelle su 5.

Pubblicato il 19 set 2025

Davide Tommasi
19 set 2025
