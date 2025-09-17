 SSD portatile da 1 TB in FORTE SCONTO: ovunque con te
SSD portatile da 1 TB in FORTE SCONTO: ovunque con te
Tecnologia Mobile
Non tutte le unità esterne sono uguali: l’SSD portatile da 1 TB di Netac è promossa da migliaia di recensioni su Amazon con un voto medio molto alto (4,4/5) e oggi la trovi in forte sconto a -33%. Ti tornerà utile per archiviare i tuoi dati, averli sempre con te ed eseguire i backup periodici fondamentali per mettere al sicuro documenti e altro.

SDD portatile 1 TB: risparmia il 33%

Netac: l’offerta di Amazon sull’SSD portatile da 1 TB

I punti di forza? Partiamo con la velocità fino a 500 MB/s in fase di lettura e fino a 450 MB/s in scrittura, ideale per ridurre al minimo le attese anche quando i file si fanno grandi. Ci sono poi l’interfaccia USB 3.2 Gen 2 e il design compatto: occupa solo 100×29,4×9 mm, mentre il peso si attesta ad appena 30 g. Non è tutto, perché a proteggerla c’è un telaio in alluminio che assicura robustezza e resistenza anche agli urti accidentali. Nella confezione sono inclusi i cavi da USB-C a USB-A e da USB-C a USB-C per una compatibilità totale con laptop, desktop, tablet, smartphone e altri dispositivi. Dai uno sguardo alla scheda completa per ulteriori dettagli.

Le dimensioni dell'SSD portatile di Netac

La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre Amazon si occupa della spedizione, senza passare da intermediari, così da assicurare il massimo dell’affidabilità. Se decidi di ordinarlo adesso, l’SSD portatile da 1 TB di Netac arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratis, senza spese aggiuntive.

Netac SSD Portatile Esterne 1TB, Unità a Stato Solido Esterna, Fino a 500 Mb/s Di Lettura, Archiviazione Esterna Compatibile Per Mac, Latop, Desktop, Tablet, Telefoni Android

SDD portatile 1 TB: risparmia il 33%

Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali: lo sconto del 33% sul listino ufficiale è automatico e ti permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 59,95 euro, invece di 89,99 euro. Il risparmio è notevole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
17 set 2025
