SSD portatile da 1 TB in FORTE SCONTO: ovunque con te

Non tutte le unità esterne sono uguali: l’SSD portatile da 1 TB di Netac è promossa da migliaia di recensioni su Amazon con un voto medio molto alto (4,4/5) e oggi la trovi in forte sconto a -33%. Ti tornerà utile per archiviare i tuoi dati, averli sempre con te ed eseguire i backup periodici fondamentali per mettere al sicuro documenti e altro.

Netac: l’offerta di Amazon sull’SSD portatile da 1 TB

I punti di forza? Partiamo con la velocità fino a 500 MB/s in fase di lettura e fino a 450 MB/s in scrittura, ideale per ridurre al minimo le attese anche quando i file si fanno grandi. Ci sono poi l’interfaccia USB 3.2 Gen 2 e il design compatto: occupa solo 100×29,4×9 mm, mentre il peso si attesta ad appena 30 g. Non è tutto, perché a proteggerla c’è un telaio in alluminio che assicura robustezza e resistenza anche agli urti accidentali. Nella confezione sono inclusi i cavi da USB-C a USB-A e da USB-C a USB-C per una compatibilità totale con laptop, desktop, tablet, smartphone e altri dispositivi. Dai uno sguardo alla scheda completa per ulteriori dettagli.

La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre Amazon si occupa della spedizione, senza passare da intermediari, così da assicurare il massimo dell’affidabilità. Se decidi di ordinarlo adesso, l’SSD portatile da 1 TB di Netac arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratis, senza spese aggiuntive.

Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali: lo sconto del 33% sul listino ufficiale è automatico e ti permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 59,95 euro, invece di 89,99 euro. Il risparmio è notevole.