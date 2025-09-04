 SSD portatile 2 TB (anche per PS5): super offerta per SSK SD500
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

SSD portatile 2 TB (anche per PS5): super offerta per SSK SD500

Molto compatto e molto veloce: SSD portatile da 2 TB in offerta a tempo, il doppio sconto su SSK SD500 è un affare davvero imperdibile.
SSD portatile 2 TB (anche per PS5): super offerta per SSK SD500
Entertainment Videogame Tecnologia Mobile
Molto compatto e molto veloce: SSD portatile da 2 TB in offerta a tempo, il doppio sconto su SSK SD500 è un affare davvero imperdibile.

Ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon dedicata all’SSD portatile da 2 TB della gamma SSK SD500. È compatibile anche con PS5 e Xbox, per espandere la capacità dei storage delle piattaforme di gaming. Il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce è 4,5/5. Non lasciarti sfuggire il forte sconto rispetto al listino ufficiale.

SSD portatile 2 TB: compra in sconto

SSK SD500, SSD portatile da 2 TB in sconto

Basato su tecnologia NVMe, offre prestazioni elevate con velocità fino a 1.050 MB/s in lettura e fino a 1.000 MB/s in scrittura, per trasferire rapidamente documenti e contenuti di ogni tipo in modo rapido. È dotato di controller IC e compatibile con UASP e Trim, garantendo una maggiore durata dell’unità. Supporta i sistemi Windows, macOS, Linux e Android ed è fornito con cavi da USB-C a USB-C e da USB-C a USB-A A per l’utilizzo con computer, console, smartphone e altri dispositivi, mantenendo la retrocompatibilità con USB 3.0 e 2.0. Il design compatto in lega di alluminio e ABS, con dimensioni ridotte e peso di soli 82 grammi, lo rende facilmente trasportabile, mentre la resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua assicura un’affidabilità superiore e una dissipazione del calore ottimale. Trovi altri dettagli nella scheda del prodotto.

L'unità SSD portatile SSK SD500: le dimensioni

Grazie al forte sconto di oggi sull’SSD portatile da 2 TB della gamma SSD SD500, lo puoi acquistare al prezzo di soli 118,99 euro. Attenzione: è un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro.

SSK SSD 2TB Esterno,Portatile Memoria NVME SSD, fino a 1050 MB/s Velocità di trasmissione estrema USB 3.2 Gen 2 disco ssd esterno per smartphone di tipo c, PS5, xBOX, laptop,MacBook e altro ancora

SSD portatile 2 TB: compra in sconto

La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre la spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon con la consegna gratis a domicilio entro domani se effettui subito l’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Sui Pixel, arriva Material 3 Expressive e molto di più

Sui Pixel, arriva Material 3 Expressive e molto di più
SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto

SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto
Smartphone Samsung a €110: regalo per il compleanno di Amazon

Smartphone Samsung a €110: regalo per il compleanno di Amazon
Bundle Netac: tre microSD da 64 GB in OFFERTA a solo 5€ l'una

Bundle Netac: tre microSD da 64 GB in OFFERTA a solo 5€ l'una
Sui Pixel, arriva Material 3 Expressive e molto di più

Sui Pixel, arriva Material 3 Expressive e molto di più
SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto

SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto
Smartphone Samsung a €110: regalo per il compleanno di Amazon

Smartphone Samsung a €110: regalo per il compleanno di Amazon
Bundle Netac: tre microSD da 64 GB in OFFERTA a solo 5€ l'una

Bundle Netac: tre microSD da 64 GB in OFFERTA a solo 5€ l'una
Davide Tommasi
Pubblicato il
4 set 2025
Link copiato negli appunti