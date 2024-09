SSD portatile da 250 GB: piccola, veloce e tua a soli 29€

Il modo migliore per avere sempre con sé i propri dati e per conservarli in modo sicuro con un backup su una memoria esterna, è un’unità SSD portatile: quella da 250 GB della gamma Netac Z Slim oggi è in forte sconto su Amazon. Grazie alla promozione in corso, la puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 29 euro.

Netac Z Slim, SSD portatile da 250 GB in sconto

Le prestazioni sono senza compromessi: velocità fino a 500 MB/s in fase di lettura e fino a 450 MB/s in scrittura, per attese ridotte al minimo. Anche le dimensioni sono tra i punti di forza, con un ingombro ridotto a 100x29x9 millimetri e un peso che si attesta a 30 grammi. Il design è mostrato nell’immagine allegata qui sotto. La compatibilità è garantita con i sistemi operativi Windows, macOS, Android e con altre piattaforme. Trovi tutti i dettagli che cerchi nella descrizione completa.

In questo momento puoi acquistare l’unità SSD portatile da 250 GB della gamma Netac Z Slim al prezzo stracciato di soli 29 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta. Nella confezione sono inclusi un cavo USB 3.1 da Type-C a Type-A e un adattatore da Type-C a Type-C, così da poterla utilizzare in qualunque situazione, collegandola non solo al computer, ma anche a lettori multimediali, televisori e così via.

È venduta dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedita da Amazon con la consegna gratuita assicurata entro domani se effettui subito l’ordine e sei in possesso di un abbonamento Prime. La media voto assegnata da migliaia di recensioni è molto alta: 4,4 stelle su 5.