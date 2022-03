SSD Portatile 480 GB: velocissimo ed economico con questa offerta

Se vuoi migliorare la tua produttività con prestazioni veloci e convenienti, l’SSD portatile prodotto da WD Elements è quello che fa per te. A soli 54,99 euro, scontato del 20% rispetto il prezzo di listino, puoi acquistare un accessorio con velocità di lettura fino a 400 MB al secondo: indispensabile per trasferire file di grandissime dimensioni in poco tempo.

Che si tratti di lavoro o di semplice svago, l’utilizzo di un SSD portatile di questi tempi è più frequente e necessario: con file, foto e video sempre più grandi, riuscire a trasferire tutto in poco tempo è un lusso non da poco.

SSD portatile di WD Elements da 480 GB: vantaggi e caratteristiche tecniche

Dal design semplice e tascabile, questa unità a disco solido è facile da portare in giro e ti permette di avere sempre con te i dati praticamente nel palmo di una mano. I tempi di attesa per il trasferimento dei file è davvero ridotto al minimo grazie ad una velocità di lettura che arriva fino a 400 MB per secondo. Compatto e resistente, il dispositivo resiste alle cadute da un’altezza massima di 2 metri.

L’SSD è naturalmente plug and play: ti basta collegarlo ad una delle porte USB del tuo laptop, desktop o altri dispositivi per avere immediatamente tutti i file a disposizione. Ed essendo dotato di porta USB-C puoi collegarlo anche ad uno smartphone, così che tu possa trasferire velocemente file o video per liberare spazio dal telefono.

Non sappiamo ancora quanto durerà questa offerta, ma ti consigliamo di approfittarne: con soli 54,99 euro potrai avere un SSD portatile bello da vedere, comodo, facile da usare e soprattutto velocissimo. Circa 480 GB aggiuntivi da sfruttare come ti pare, ma se ti dovesse servire ancora più spazio, sono in offerta anche le varianti da 1 TB e 2 TB. A te la scelta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.