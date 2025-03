SSD portatile 500GB: sottile e universale, ottimo prezzo su Amazon

Ottimo sconto lampo su Amazon su questa SSD portatile da 500 GB, dal design sottilissimo ma ultraresistente, che puoi acquistare a soli 38,35 euro invece di 52,99. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo a casa in un attimo.

SSD portatile 500 GB: le caratteristiche

La SSD portatile da 500GB oggetto di questa offerta è dotata di interfaccia USB 3.2 Gen 2, che si traduce in velocità fino 500 MB/s in lettura e 450 MB/s in scrittura che rende il trasferimento anche di file pesanti un’operazione rapida e senza attese.

Il design, appunto, è pensato per garantirti la massima portabilità: con una lunghezza di appena 10 cm e un peso di soli 30 grammi, puoi portarlo ovunque senza ingombrare. Il corpo in alluminio resistente agli urti assicura una protezione eccellente da cadute accidentali.

Altro punto di forza è la compatibilità universale: la confezione include due cavi, USB-C a USB-A e USB-C a USB-C, così da poterlo collegare senza problemi a a Mac, PC, laptop, tablet e persino smartphone Android con supporto OTG. Una versatilità che lo rende perfetto per diverse situazioni.

Insomma, una SSD portatile veloce, leggera, resistente, versatile e capiente. 500GB a soli 38,35 euro: da non perdere.