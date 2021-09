SSD portatile 500GB: Western Digital, prezzo FOLLE

Non troverai un'offerta migliore per un SSD portatile di questa qualità e capacità. Si tratta infatti di un Western Digital My Passport da 500GB con tecnologia NVMe e USB-C, disponibile ad un prezzo mai toccato prima di oggi.

WD 500GB, che prezzo!

A 90 euro lo si era già sporadicamente trovato, a 84,99 euro lo trovi solo per pochi giorni, a 78,99 euro lo prendi solo se segui le seguenti istruzioni. Lo sconto di oggi è infatti decisamente potente: -47%, una cifra che ti dovrebbe consigliare di non pensarci su oltre e di metterlo subito nel carrello.

Stiamo infatti parlando di un'unità con velocità in scrittura pari a 1000 MB/s con crittografia AES a 256bit abilitata tramite password e design compatto per una massima portabilità. Allo sconto del 47% puoi aggiungere ancora per pochi giorni un particolare pagamento tramite ricarica del credito Amazon, procedimento che ti autorizza 6 euro ulteriori di sconto e ti fa scendere così di fatto il prezzo a soli 78,99 euro. Di meglio è proprio impossibile fare.

Sebbene tutte le tonalità cromatiche disponibili siano in sconto, quella in assoluto più conveniente è quella grigia. Salendo invece a tagli di memoria superiori, lo sconto è ad oggi completamente annullato.