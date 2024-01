SSD portatile 512 GB: lo SCONTO su Netac ZX20

Fino a 2.000 MB/s di velocità nel trasferimento dati per la SSD portatile da 512 GB in sconto oggi su Amazon: è quella della gamma Netac ZX20, prodotta da un marchio leader nel settore delle soluzioni per lo storage. È venduta dallo store ufficiale del brand sull’e-commerce con la consegna gratuita in un solo giorno.

Netac ZX20: SSD portatile da 512 GB in offerta

Resistente alla polvere e protetta da un guscio robusto, l’unità è l’ideale per salvare il proprio file così da poterli mantenere al sicuro (con un copia di backup) o portarli sempre con sé. L’interfaccia utilizzata è USB 3.2 Gen 2 per offrire prestazioni all’altezza delle aspettative, lo slot è Type-C. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 65,99 euro, grazie allo sconto applicato in automatico da Amazon, è un’ottima offerta per chi cerca un’unità SSD portatile capiente e affidabile. Centinaia di recensioni positive la promuovono con un voto medio molto altro, superiore a 4/5 stelle.

Come anticipato, se si effettua subito l’ordine, la Netac ZX20 da 512 GB arriverà direttamente a casa già entro domani con spedizione gratuita e consegna gestita dalla rete logistica dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.