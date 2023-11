SSD Portatile Crucial X8 1TB: prezzo SHOCK al Black Friday

C’è poco da dire sul fantastico SSD Portatile Crucial X8 da 1TB se non che è una vera e propria bomba! Grazie alla velocità di lettura fino a 1050 MB/s è perfettamente indicato anche per il gaming. In pratica lo colleghi al tuo computer o alla tua console e trasferisci i videogiochi installati da disco a questa periferica. Test hanno dimostrato che su console i tempi di caricamento si sono dimezzati. Acquistalo subito all’incredibile prezzo di 70 euro grazie al Black Friday di Amazon.

SSD Portatile Crucial X8 da 1TB: semplicemente pazzesco

Utilissimo per aumentare spazio di archiviazione dei tuoi dispositivi, l’ottimo SSD Portatile Crucial X8 da 1TB lo porti sempre con te grazie alle sue dimensioni ridotte. La scocca è super resistente, in grado di mantenere al sicuro tutti i dati contenuti e archiviati. Con tecnologia USB 3.2 anche il trasferimento dati è velocissimo, garantendoti tempi ridotti e precisione pazzeschi.

Acquistalo ora a soli 70 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.