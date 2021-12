SSD Portatile Intenso 1TB: prestazioni super prezzo mini

Se proprio lo spazio di archiviazione non ti basta mai, ma neanche ti accontenti di un lento hard disk esterno, abbiamo la soluzione per te. Stiamo parlando dell’SSD Portatile Intenso 1TB, un supporto estremamente compatto, dalle prestazioni eccellenti e con un costo decisamente accessibile: circa 100 euro su Amazon.

SSD Portatile Intenso 1TB: caratteristiche tecniche

La soluzione di Intenso è una delle più compatte, con dimensioni di solo 11x4cm ed uno spessore di 0,9mm. Il case è realizzato completamente in lega di alluminio che consente di ridurre il peso a soli 39 grammi, agevolando sensibilmente la dissipazione del calore. Il taglio in questione è quello da 1TB, il più grande disponibile, ideale per applicazioni professionali. Consente di immagazzinare enormi quantità di foto, video o documenti, in modo da portarli sempre con te anche in tasca. Molto interessante la doppia interfaccia, una in ingresso e l’altra in uscita entrambe USB Type-C. La prima consente il tradizionale collegamento attraverso il cavo in dotazione. L’altra invece permette di collegare in maniera diretta il disco ad una qualsiasi porta USB Type-C analogamente ad un pendrive.

La specifica utilizzata è quella USB 3.1 Gen1, indispensabile anche su PC per ottenere le massime prestazioni possibili. La velocità di trasferimento dichiarata è di 320MB/s, anche se come evidenziato nelle recensioni dei clienti sembrerebbe che il disco riesca andare ben oltre, chiaramente a fronte di un’interfaccia che lo consenta. Naturalmente l’unità è retrocompatibile con tutti gli standard USB Type-A precedenti, al costo del relativo limite di banda. Il disco, inoltre, arriva preformattato in exFat, così da consentire l’utilizzo sia con PC Windows che Mac. Può anche essere collegato ai dispositivi mobili come periferica di memorizzazione esterna, così da effettuare rapidamente i backup senza passare prima dal computer. Nel complesso, un’unità eccellente su cui archiviare i dati, in grado di offrire grande capacità ad un prezzo ragionevole.

Grazie ad uno sconto del 18%, l’SSD Portatile Intenso 1TB può essere acquistato su Amazon a soli 101,90 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.