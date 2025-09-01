 SSD portatile magnetico da 1 TB in OFFERTA: pronto all'azione
Portatile, compatto e magnetico: ORICO A20PLUS è un SSD da 1 TB perfetto per seguirti ovunque, sempre pronto all'uso e molto veloce.
Portatile, compatto e magnetico: ORICO A20PLUS è un SSD da 1 TB perfetto per seguirti ovunque, sempre pronto all'uso e molto veloce.

ORICO A20PLUS è in forte sconto su Amazon. Non ne hai mai sentito parlare? È un SSD portatile e magnetico da 1 TB, in grado di agganciarsi al retro dello smartphone, del tablet o del laptop, per poterlo utilizzare ovunque senza impedimenti. L’anello magnetico e il cavo di collegamento sono inclusi nella confezione.

SSD magnetico 1 TB: compra in forte sconto

ORICO A20PLUS: SSD portatile magnetico da 1 TB

È dotato di una forza magnetica che lo mantiene ben saldo al dispositivo senza rischi di caduta. È pronto all’uso per un’espansione immediata della memoria, ideale per chi ha bisogno di spazio extra in modo rapido, ad esempio i fotografi e i creatori di contenuti. Con un trasferimento che raggiunge la velocità di 2.000 MB/s, consente di modificare file in tempo reale senza ritardi e di registrare ogni dettaglio con la massima fluidità, sfruttando appieno l’interfaccia USB 3.2 Gen2x2. È inoltre compatibile con la registrazione video 4K ProRes HDR su iPhone, permettendo di salvare direttamente sul disco e di lavorare senza passaggi intermedi. La struttura resistente alla polvere e agli urti offre affidabilità anche in ambienti più impegnativi, rendendolo un compagno di viaggio sicuro per avventure all’aperto e utilizzi quotidiani. Dai uno sguardo alla scheda sull’e-commerce per altri dettagli.

SSD magnetico: ORICO A20PLUS e le sue modalità di utilizzo

Da listino ufficiale costerebbe 109,99 euro, ma grazie allo sconto del 23% proposto da Amazon lo puoi acquistare al prezzo di soli 84,99 euro. Il risparmio è significativo.

ORICO 1 TB Magnetic External SSD, 4K ProRes HDR Record and Store, 2000MB/s Stable Transmission and Storage, Portable Solid State Drive, Compatible with Smartphone, Computer – A20PLUS

SSD magnetico 1 TB: compra in forte sconto

La vendita è curata dallo store ufficiale del marchio, la spedizione dalla rete logistica dell’e-commerce, per il massimo dell’affidabilità. Ordinalo subito per riceverlo a casa tua con la consegna gratuita entro un paio di giorni al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 set 2025

Davide Tommasi
1 set 2025
